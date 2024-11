Dotstay, CdA delibera aumento di capitale per massimi 2 milioni di euro

Dotstay

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha deliberato unsociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti della società per un importo dicomprensivi di sovraprezzo.Il board ha anche deliberato dila determinazione delledell'aumento di capitale - quali ad esempio il numero di azioni oggetto dell'offerta in opzione, il rapporto di opzione, il prezzo puntuale di emissione, la ripartizione tra patrimonio netto e sovrapprezzo - e il calendario dell'offerta in opzione.L'aumento di capitale si colloca nell'ambito del percorso intrapreso dalla società al fine di reperire risorse finanziarie volte al, avviato per far fronte alle incertezze sulla continuità aziendale emerse in sede di approvazione del bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2024 e riportate nella dichiarazione di BDO Italia circa l'impossibilità di esprimersi sullo stesso.