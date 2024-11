EQUITA, Kepler conferma Buy: nel 2025 ripresa dell'Investment Banking

EQUITA Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, dopo i conti dei 9 mesi Gli analisti hanno, riducendo le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2024 del 3,5%, lasciando l'anno fiscale 2025 sostanzialmente invariato e aumentando l'anno fiscale 2026 del 2%. La revisione riflette principalmente una performance più debole del previsto nella divisione Investment Banking, dove ECM non è riuscita a riprendersi, e il ritardo di due grandi accordi diall'anno prossimo. Inoltre, la divisionevedrà la sua seconda raccolta fondi posticipata al 2025, ritardando l'equalization fee.Dalin poi, Kepler prevede una, supportata dalla buona visibilità del management, che dovrebbe guidare l'espansione del margine, data la leva operativa della divisione.Nonostante le revisioni delle stime, Kepler mantiene il DPS per il 2024 di 0,35 euro. Portiamo avanti il ??modello, compensando i tagli delle stime e ribadisce TP e rating Buy, supportato dalladella società.