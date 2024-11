Euro digitale, Scotti (Bankitalia): "Un tema che riguarda il futuro di tutti"

(Teleborsa) -. E' quanto affermato da, Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia, in occasione della giornata in onore di i Gaetano Colicigno, presso l'Università di Firenze., ha sottolineato la dirigente di Palazzo Koch, il cui intervento dal titolo "Euro digitale: uno per tutti, tutti per uno" esprime chiaramente il concetto del coinvolgimento di tutti gli stakeholders.Dopo aver parlato dellal'euro digitale - da caffè al bar al pagamento dell'affitto, sino al conto ripartito al ristorante - Scotti spiega che "possiamo pensare all’euro digitale comee, cioè una moneta sovrana emessa in forma elettronica. In quanto tale sarebbee si affiancherebbe al contante e alle altre soluzioni private esistenti senza sostituirli". "Esso sarebbe quindi- prosegue - dotata di regole armonizzate, che permetterebbe attraverso una app o una carta di effettuare pagamenti istantanei al punto vendita, nell’e-commerce, tra persone e verso la pubblica amministrazione. Il tutto indipendentemente dal paese dell’area dell’euro in cui ci si trova o dal fornitore di servizi di pagamento di cui ci si avvale".Per spiegare a cosa serve l'euro digitale, Scotti afferma chereale con l’economia digitale mantenendo alcune delle caratteristiche proprie del contante, quali la piena libertà di utilizzo nella zona euro e l’obbligo di accettazione" e di, colmando il vuoto dato dall’assenza di una soluzione armonizzata paneuropea per i pagamenti digitali".La dirigente di Bankitalia cita anche idell'euro digitale:dell’area euro rappresenta uno strumento al servizio delle nostre esigenze di pagamento quotidiane basato, come vi anticipavo, su tre pilastri (inclusività, privacy e libertà di scelta);vi sono esternalità positive;garantirebbe efficienza ed una riduzione dei costi.L'’euro digitale, infine, apporterebbe. "Gli intermediari europei potrebbero utilizzare la nuova forma di moneta per offrire a basso costo servizi di pagamento accettati in tutta l’area dell’euro - sottolinea Scotti - e sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per la clientela, rafforzando così il proprio modello di business nell’era digitale e il potere negoziale nelle interazioni con le BigTech".Scotti ha concluso ricordando chedella nuova moneta digitale e ribadendo che questanon solo a commercianti, fornitori di servizi di pagamento e aziende fintech, ma anche a istituti di ricerca, esperti tecnici e università.