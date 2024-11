Poco mossa la Borsa americana in attesa dei conti di Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -, in attesa dei. I conti del colosso statunitense dei semiconduttori sono considerati fondamentali per sostenere il rally del comprato dell'intelligenza artificiale.Intanto, prima della campanella sono arrivateha previsto vendite comparabili e profitti del trimestre delle festività al di sotto delle aspettative di Wall Street, mentreha migliorato la guidance dopo un terzo trimestre in crescita.Tra gli altriha affermato di aspettarsi che i ricavi del 2025 crescessero solo di una percentuale a una cifra media su una crescita della capacità del 3%-4% per l'anno;sta pianificando di ridurre ulteriormente la sua forza lavoro europea di 4.000 posizioni entro la fine del 2027, principalmente in Germania e Regno Unito.Rimangono sotto la lente i titoli legati alle(come) dopo che il Bitcoin è balzato brevemente sopra quota 94.000 dollari.Dal punto di vista della politica monetaria, durante la giornata sono attesitra cui Lisa Cook, Michelle Bowman e Susan Collins, mentre il vicepresidente per la supervisione Michael Barr dovrebbe testimoniare davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera.Sul fronte macroeconomico, sono risultate in aumento lenegli Stati Uniti nell'ultima settimana, nonostante i tassi sui mutui trentennali siano saliti ancora.Guardando aidi Wall Street, ilsi ferma a 43.327 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.913 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,2%); senza direzione l'(-0,15%).