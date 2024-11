Real estate, BCE: crescita ricavi non ha tenuto il passo con costi di finanziamento

(Teleborsa) - Ilstadi tassi di interesse più elevati, calo della domanda dovuto a uno spostamento strutturale verso il lavoro da remoto e aumento dei costi dovuto a requisiti di spesa in conto capitale più elevati legati alla sostenibilità. Lo si legge in un focus della Banca centrale europea () all'interno del Rapporto sulla stabilità finanziaria Mentre si prevede che la pressione al ribasso esercitata dalla politica monetaria restrittiva diminuirà in futuro, l'laddove sarà guidata da cambiamenti strutturali nelle preferenze indotti dalla pandemia e da nuove pratiche di lavoro da remoto, viene osservato. Al contrario, gli shock dell'offerta edilizia hanno svolto un ruolo relativamente meno importante negli ultimi anni.Con prezzi in calo, lesono state ilprincipali delle società immobiliari, sostiene il report.Inoltre, la crescita dei, il che ha potenziali implicazioni per la loro capacità di rimborso."Ciò avrà probabilmente implicazioni immediate sulla capacità delle aziende di far fronte ai rimborsi del debito, con- viene osservato - Mentre qualsiasi ulteriore potenziale allentamento monetario potrebbe ridurre la pressione sulla capacità di rimborso nei prossimi trimestri, le aziende potrebbero comunque vedere aumentare i costi di finanziamento man mano che il debito originato durante il periodo di politica monetaria ultra-allentata giunge a scadenza. Infatti, a giugno 2024 il 20% dei prestiti alle società immobiliari dell'area dell'euro sarebbe dovuto scadere entro due anni".