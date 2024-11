Smart Capital raccoglie 6,9 milioni di euro. Debutto in Borsa il 22 novembre

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 40,98 milioni di euro (escludendo le azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver6,86 milioni di euro. Ildi collocamento è stato pari a 1,55 euro per azione.Ilè al 52,68%; il dato esclude le 1.665.255 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.La società ha 26.437.764di cui 4.422.846 di nuova emissione. Sono presenti 1.665.255(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Finagrati S.r.l.; Costantini Investments S.r.l.; Reef Capital S.r.l..dopo l'ammissione sono: Costantini Investments S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Costantini) con 12,26% delle azioni ordinarie, 25,96% dei diritti di voto; Finagrati S.r.l. (società riconducibile alla famiglia Agrati) con 20,05% delle azioni ordinarie, 30,75% dei diritti di voto; Reef Capital S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Faraggiana) con 0,20% delle azioni ordinarie, 1,88% dei diritti di voto; Herongreen S.p.A. (società riconducibile a Sergio Buoncristiano) con 13,60% delle azioni ordinarie, 8,35% dei diritti di voto; altri azionisti derivanti dalla conversione di strumenti finanziari partecipativi con 37,28% delle azioni ordinarie, 22,87% dei diritti di voto; mercato con 16,62% delle azioni ordinarie, 10,19% dei diritti di voto.I componenti delsono: Andrea Costantini, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato; Cesare Annibale Agrati, Amministratore; Pietro Carena, Amministratore indipendente.Al 30 giugno 2024, il Gruppo ha riportato un totale attivo consolidato pari a circa 50,8 milioni di euro e un(NAV) pari a 41,4 milioni di euro. I Proventi Finanziari da partecipazioni del Gruppo sono pari a circa 1,9 milioni di euro e l'di pertinenza del Gruppo si è attestato a circa 1,1 milioni di euro.