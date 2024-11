TJX Companies aumenta guidance dopo terzo trimestre in crescita

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 2 novembre 2024) condi 14,1 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Le vendite consolidate dei negozi comparabili sono aumentate del 3%. L'è stato di 1,3 miliardi di dollari e l'è stato di 1,14 dollari , in aumento dell'11% rispetto a 1,03 dollari di un anno fa."L'aumento delle vendite dei nostri negozi comparabili del 3% è stato al limite massimo del nostro piano e sia il margine di profitto ante imposte che gli utili per azione sono stati ben al di sopra delle nostre aspettative - ha commentato il- In tutta l'azienda, le transazioni dei clienti hanno guidato i nostri aumenti delle vendite comparabili"."Con i nostri risultati di redditività superiori al piano nel terzo trimestre, stiamo aumentando le nostre indicazioni per l'intero anno per il margine di profitto ante imposte e gli utili per azione - ha aggiunto - Ile siamo entusiasti delle nostre opportunità per la stagione delle vendite natalizie".La societàun utile annuale per azione di 4,15-4,17 dollari, rispetto alla precedente previsione di 4,09-4,13 dollari.