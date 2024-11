Accordo alla COP29: venticinque paesi si impegnano a fermare le centrali elettriche a carbone

(Teleborsa) - Alla vigilia della, un importante accordo è stato siglato da, per lo più sviluppati, impegnandosi aTra i firmatari figurano il, che ha recentemente chiuso l’ultima centrale a carbone, illa, lae l'. L'iniziativa è stata sviluppata con l’alleanza "", e intende fare da. L'impegno non riguarda però l'estrazione o l'esportazione di carbone, e non impone il blocco di progetti già avviati, ma si concentra esclusivamente sullaNonostante l’importanza dell’accordo, l’Il carbone, infatti, continua ad essere utilizzato in molte parti del mondo, emettendo più CO2 rispetto ad altre fonti fossili come petrolio e gas. Questo ha spinto diversi leader a fare appello alla necessità di azioni concrete., responsabile del clima presso la Commissione Europea, ha sottolineato che l’impegno deve tradursi in. Il ministro britannico per l’Energia,, ha aggiunto che "".Laè stata particolarmente significativa, considerando che il nuovo governo laburista è ambizioso in materia di cambiamento climatico. Le ONG hanno accolto positivamente questo passo, con Erin Ryan del Climate Action Network che ha dichiarato: "La porta del carbone è stata chiusa. Ora dobbiamo chiuderla a chiave". Tra gli altri, che si sono uniti a questa iniziativa.In Italia, già nel corso del G7 di Venaria, era stato annunciato l’impegno di chiudere le centrali a carbone entro il 2025, con una proroga fino al 2028 per l’isola di Sardegna. Questo riflette un, anche se la strada verso un abbandono definitivo del carbone appare ancora lunga.