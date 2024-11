Banca Valsabbina scende al 2% di Cardo AI, perfezionato accordo cessione

(Teleborsa) -ha perfezionato l’accordo per la cessione di una quota della partecipazione detenuta in Cardo AI, PMI Innovativa che sviluppa tecnologie avanzate per la finanza strutturata.L’operazione, spiega una nota, rientra nell’ambito di un più ampio round di finanziamento di Serie A da 15 milioni di dollari, guidato da Blackstone, una delle più grandi società finanziarie al mondo – specializzata nei settori private equity, investimenti immobiliari, hedge funds, leveraged buyout e strategie di investimento – e da Fintop Capital. A conclusione della transazione la partecipazione detenuta dalla Banca si attesterà a circa il 2%.Sull’allora start up innovativa fondata nel 2018 da Altin Kadareja aveva puntato nel 2021 Banca Valsabbina, acquisendo una quota di poco inferiore al 10% tramite aumento di capitale. Tale investimento era stato effettuato confidando nelle potenzialità di crescita dell’iniziativa, nonché a complemento dell’attività di digitalizzazione dei processi di monitoraggio e reporting, per operazioni di finanza strutturata, asset strategico per l’istituto bresciano.dopo aver sperimentato con mano l’efficacia, la flessibilità e la potenzialità dei prodotti messi a disposizione dalla fintech, con particolare riferimento al mondo degli ABS”, commenta. “Siamo molto soddisfatti che un top player della finanza internazionale come Blackstone, unitamente a Fintop Capital e ad altri investitori esteri,, nell’ambito di una strategia di sviluppo sul mercato statunitense. Questa è la terza “exit” per il nostro Istituto a valere su investimenti effettuati in realtà tecnologiche contraddistinte da forte potenziale di crescita poi riscontrato nei fatti. Si conferma quindi nuovamente la validità della nostra strategia, nonché la capacità di Banca Valsabbina di generare valore per i propri soci.con Cardo AI, accompagnandola in questa nuova promettente fase di sviluppo, supportata da player internazionali di primario livello”.