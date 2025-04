Banca Valsabbina, ok da soci a bilancio e distribuzione di 0,85 euro tra contanti e azioni

(Teleborsa) - L'di, la principale banca popolare di Brescia, ha approvato "a larghissima maggioranza" il Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024. L'assemblea, tenuto conto dell'ampia articolazione territoriale ormai raggiunta dall'istituto, si è tenuta tramite il Rappresentante Designato.Oltre all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024, l'assemblea, sempre a larghissima maggioranza, ha provveduto: aArturo Alberti, Aldo Ebenestelli, Flavio Gnecchi, Nadia Pandini ed a nominare Consigliere Giancarlo Turati; a determinare il compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; a confermare Probiviri effettivi per il triennio 2025-2027 Enzo Pirlo, Alberto Soardi e Mario Vanzo, nonchè Probiviri supplenti Ugo Armanetti e Fabrizio Bertoli; a deliberare l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.Nell'ambito dell'Assemblea inoltre è stata data informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2024 ed è stata approvata - anche in questo caso a larghissima maggioranza - la nuova versione delle stesse. L'Assemblea ha anche approvato l'assegnazione: di un, la prima, da erogarsi nel mese di maggio, per 0,45 euro ad azione e la seconda, da erogarsi nel mese di novembre, per 0,10 euro ad azione; di n. 1 azione ogni 75 possedute nel mese di maggio ed un'ulterioreogni 75 nel mese di novembre, a titolo gratuito e senza oneri fiscali per gli azionisti, con un rendimento stimato (distribuzione di valore/prezzo medio dell'azione 2024) superiore all'8%."I volumi gestiti sono in continua crescita ed i risultati in ulteriore miglioramento, a conferma dell'ottimo posizionamento strategico nel territorio. La Banca genera stabilmente redditività ed i principali indici confermano solidità ed adeguatezza, consentendo ulteriori riconoscimenti ai soci, dopo le distribuzioni - anche straordinarie - dello scorso anno", ha dichiaratodi Banca Valsabbina."Ie coerenti con le nostre aspettative, pur nell'ambito di una congiuntura caratterizzata da complessità e volatilità, per l'influenza di fattori esogeni - ha aggiunto - Vogliamo continuare a crescere ed a traguardare obiettivi sfidanti, valorizzando al meglio la nostra dinamicità, anche a livello di Gruppo, come delineato anche nel recente aggiornamento delle linee strategiche triennali".