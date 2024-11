Beko Europe annuncia piano di ridimensionamento in Italia: 1.935 esuberi e chiusure di stabilimenti

(Teleborsa) -, l'ex Whirlpool acquistata dalla multinazionale turca Arcelik ad aprile, ha presentato unche prevede il, con laGli stabilimenti coinvolti sono quello di, che produce congelatori, e quello di, produttore di lavatrici, entrambi. Altri tagli riguarderanno il sito di, il centro di ricerca e sviluppo di Fabriano e diverse funzioni aziendali, con l’obiettivo di concentrarsi sulla produzione diIl piano, che prevede un totale diha sollevato un’ondata di proteste. Ilo hanno definito "socialmente brutale" e hanno annunciato lo stato di mobilitazione in tutti gli stabilimenti coinvolti. Fim, Fiom, Uilm e Uglm hanno chiesto, che, attraverso il sottosegretario Fausta Bergamotto, ha promesso di difendere l’occupazione, sostenendo l’applicazione del golden power per proteggere i lavoratori italiani e modificare la strategia aziendale.Chiara e decisa è arrivata la posizione delMinistero delle Imprese e del Made in Italy,Ilha dichiarato di non poter accettare il piano presentato dall'azienda, ribadendo, uno strumento che permette al governo di intervenire in caso di operazioni aziendali che minacciano l'occupazione e gli interessi strategici del Paese. Il Mimit ha anche sottolineato che non accetterà conclusioni che non siano condivise con le organizzazioni sindacali, annunciando la volontà di adottare tutte le azioni necessarie per cambiare la strategia della multinazionale.e stanno valutando azioni di protesta, tra cui la possibile occupazione dello stabilimento. Anche il sindaco di Siena ha definito la decisione di Beko "inaccettabile".Il piano di riorganizzazione, che mira a concentrarsi sulla produzione di forni epiani cottura, arriva dopo anni di difficoltà economiche per l’industria degli elettrodomestici in Italia, aggravate dalla concorrenza cinese e dalla crescente difficoltà di sostenere la produzione in un mercato in rapido cambiamento. Nonostante i tagli,ma le incognite sul futuro degli stabilimenti in Italia restano. Il tavolo di confronto tra l'azienda e i sindacati è stato rinviato al 10 dicembre, mentre la mobilitazione dei lavoratori è pronta a intensificarsi.