Crescita dell'occupazione in apprendistato: dati positivi e sfide territoriali

(Teleborsa) - Nel 2022ha registrato un, con un totale di, segnando un. L'incremento è stato uniforme in tutte le aree geografiche, con il. E' quanto emerge dal, realizzato dalle presentato a Roma in presenza di importanti figure istituzionali.Il rapporto evidenzia il, anche grazie alla ripresa economica post-pandemia. In particolare, si segnala un forte aumento nei contratti di primo livello (+14,8%) e nel terzo livello (+11%), mentre l’apprendistato professionalizzante ha visto un incremento più contenuto (+4,3%). Anche le assunzioni e le trasformazioni di contratti sono in crescita, con, con 222.314 rapporti cessati (+15,4%), la maggior parte dei quali a causa di dimissioni (73,1%). Per quanto riguarda la, si rileva una, soprattutto per il contratto di apprendistato professionalizzante (-27,8%), mentre crescono quelli con contratti di primo e terzo livello.Nonostante i progressi, persistono sfide legate ai divari territoriali:, e tre sole regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte) ospitano più della metà degli apprendisti del contratto professionalizzante. Nel rapporto viene evidenziato anche come i Paesi Ue, che promuovono il modello duale, stiano esplorandoe supportare la qualificazione dei lavoratori adulti, proponendo soluzioni più flessibili e personalizzate.