Destination Italia convoca assemblea per maggiorazione diritto di voto e AuCap

Destination Italia

(Teleborsa) - Ildi, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, haper il 9 dicembre 2024 in prima convocazione (e, occorrendo, per il 10 dicembre 2024, in seconda convocazione) per deliberare in merito alla maggiorazione del diritto di voto e al conferimento di una delega per futuri aumenti di capitale.L'introduzione dellain dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie permetterà alla società di incentivare investimenti da parte degli azionisti, così da stabilizzare il proprio azionariato, si legge in una nota. Gli azionisti, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella governance, viene sottolineato.La proposta ha ad oggetto l'adozione dell'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di. Il consiglio ritiene che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene,di risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto di crescita del gruppo.Il consiglio ha ritenuto di attribuire il beneficio agli azionisti che ne faranno espressamente richiestarelativa all'assemblea straordinaria (28 novembre 2024).Inoltre, è proposta l'attribuzione al CdA di unaa pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione , fino a un importo massimo di complessivi, entro un periodo di 5 anni anche in più tranche e in via scindibile, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant.