Elderson (BCE): rimanere concentrati sull'obiettivo di stabilità dei prezzi

(Teleborsa) - "contro le tensioni geopolitiche, la frammentazione economica e i pericoli climatici e naturali per garantire che sia resiliente di fronte a colli di bottiglia più frequenti". Lo ha affermato, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Nicosia (Cipro)."Per la politica monetaria, ciò implica che dobbiamo, mantenendo al contempo la flessibilità per tenere conto dei colli di bottiglia man mano che emergono", ha sottolineato."Ritengo sia molto- ha detto Elderson - Perché l'economia non è affatto sfuggita alle acque insidiose degli ultimi anni. Se non altro, ci stiamo avventurando più a fondo in territori inesplorati. Oltre ai rischi per le prospettive di attività economica che sono inclinate al ribasso, si stanno sviluppando tendenze strutturali che forniranno sfide significative alle economie globali ed europee negli anni a venire"."Non si prevede che le tensioni geopolitiche si plachino, con la guerra della Russia in Ucraina ancora in corso e l'escalation del conflitto in Medio Oriente che non mostra segni di attenuazione - ha aggiunto - Stiamolungo linee di faglia geopolitiche e le tendenze protezionistiche stanno crescendo. Nel frattempo, le crisi climatiche e naturali si aggravano e i disastri diventano sempre più frequenti e gravi".