Tesmec, Intermonte taglia target price e conferma Neutral

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,09 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando lasul titolo a "".La società prevede che i ricavi del 2024 saranno inferiori al precedente obiettivo di 270 milioni di euro, sebbene il margine EBITDA sia ancora visto sopra il 13,5% registrato nel 2023. L'indebitamento netto è visto abbastanza piatto rispetto al 2023 (154 milioni di euro) rispetto al precedente obiettivo per un miglioramento della NFP. Intermonte ha quindisulle vendite del periodo 2024-26 del 5% e l'EBITDA del 7%."Tesmec ha opportunità associate a crescenti investimenti in reti energetiche e ferroviarie - si legge nella ricerca - Tuttavia, in attesa di miglioramenti operativi, Trencher e Rail rimangono attività ad alta intensità di capitale, entrambe le quali stanno assorbendo liquidità. Con un debito netto di 176 milioni di euro e oltre 13 milioni di euro di oneri per interessi nei 9M24,poiché i costi per interessi assorbono metà dell'EBITDA prima di capex e investimenti in inventari (e tasse). Potrebbero essere prese in considerazione altre opzioni strategiche rispetto al perimetro attuale".