Wall Street chiude contrastata in attesa conti Nvidia

(Teleborsa) - Seduta debole per la borsa di Wall Street con ilche mostra un rialzo dello 0,32%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.917 punti. Senza direzione il(-0,08%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,13%).L'attenzione degli investitori è stata concentrata sul titolo Nvidia in attesa della pubblicazione, a mercati chiusi, dei risultati del terzo trimestre, considerati un barometro per il settore tecnologico dell’intelligenza artificiale.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,18%),(+1,00%) e(+0,72%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,07%),(+2,83%),(+2,07%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,67%.Tentenna, che cede l'1,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.(+5,80%),(+4,74%),(+3,75%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,36%.scende del 2,61%.Calo deciso per, che segna un -2,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,46%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 6,3 punti; preced. 10,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 217K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,94 Mln unità; preced. 3,84 Mln unità)15:45: PMI composito (preced. 54,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 48,5 punti).