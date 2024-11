Automotive, Bosch annuncia licenziamenti: saranno 5.500, la maggior parte in Germania

Volkswagen

(Teleborsa) -, il più grande fornitore di ricambi per auto, detto annunciato che prevede di tagliare fino anei prossimi anni, la maggior parte dei quali inIniziano a manifestarsi quindi gli effetti a cascata che si temevano per l'a seguito delle difficoltà che stanno affrontando le case tedesche:ha già fatto sapere che servirà tagliare i costi die ha confermato che esiste la possibilità che a chiudere siano tre stabilimenti in Germania.dopo il crollo degli utili registrati nell'ultimo trimeste ha apertamente parlato di un piano di riduzione dei costi da implementare nei prossimi anni.Bosch ha dettagliato le divisioni gli stabilimenti che saranno coinvolti dal piano. Entro la fine del 2027 saranno 3.500 i licenziamenti nella divisione dedicato. Metà di questi riguarderanno le fabbriche in Germania. L'azienda tedesca ha spiegato tale decisione con la debole domanda di sistemi di assistenza allae soluzioni per la. Circa 750 posti di lavoro saranno tagliati entro il 2032 nel suo stabilimento tedesco di: 600 di questi licenziamenti arriveranno entro la fine del 2026. Infine, annunciati tagli al personale – fino a 1.300 posizioni tra il 2027 e il 2030 – della divisione di sistemi di sterzo nella fabbrica di, vicino a Stoccarda.Immediata la reazione dei. Il consiglio di fabbrica di Bosch e il sindacato IG Metall hanno affidato la loro opposizione ai licenziamenti ad una nota. "Ora organizzeremo la nostraa questi piani a tutti i livelli", ha detto Frank Sell, vice capo del consiglio di fabbrica.