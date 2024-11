Business Élite Awards, Ferrieri (Angi) tra i 40under40 più influenti d'Europa sull'innovazione

(Teleborsa) - A Parigi nella splendida cornice del George V c'è stata la celebrazione dei Business Élite Awards, uno dei maggiori riconoscimenti internazionali riservato a imprenditori e manager nel mondo. Tra i menzionati quest'anno, il(già in passato tra i ForbesU30), nominato tra i"Sono onorato di aver ricevuto questo straordinario riconoscimento – commenta–. Il nostro lavoro sul tema innovazione e digitale che abbiamo portato avanti in questi anni ha dato un contribuito di grande rilevanza all'ecosistema italiano ed europeo e questo premio suggella ulteriormente l'impegno profuso da parte della nostra organizzazione. È un riconoscimento che mi onora e che voglio condividere con tutti i nostri partner sostenitori che hanno dato un supporto straordinario al raggiungimento di questo obiettivo. Questo ci darà ancora più slancio nelle nostre attività in programmazione per il 2025 al fianco delle istituzioni, dell'Unione Europea, del Governo Meloni e del comparto economico e industriale italiano ed internazionale".