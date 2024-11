Smart Capital sbarca in Borsa. Diciannovesima ammissione del 2024 su EGM

(Teleborsa) -è da oggi(EGM PRO). Si tratta di una holding di partecipazioni industriali specializzata in operazioni di private investments in public equity e di private equity, con un focus su piccole e medie imprese italiane, quotate, non quotate o in fase di pre-IPO, operanti sia in Italia che all'estero.Smart Capital rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quarantesima ammissione del 2024 su Euronext.In fase di collocamento Smart Capital ha raccolto 6,9 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 52,68% e ladi mercato all'IPO è pari a 41 milioni di euro."La quotazione in Borsa Italiana su Euronext Growth Milan rappresenta un traguardo strategico per Smart Capital, un- ha commentato l'- Siamo soddisfatti di essere giunti fin qui e il suono della campanella è un nuovo punto di partenza per nuovi obiettivi e sfide ambiziose. Siamo grati per la fiducia che gli investitori hanno riposto in noi e nel nostro modello di business e ciò ci spinge con determinazione a raggiungere nuovi e sfidanti traguardi investendo in eccellenti PMI italiane con una visione sostenibile".