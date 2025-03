First Capital, utile 2024 quasi azzerato. Dividendo in contanti e azioni

First Capital

(Teleborsa) -, holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'con undi 0,21 milioni di euro (3,43 milioni di euro nel 2023).Ilsi attesta a 2,71 milioni di euro (6,26 milioni nel 2023), riconducibile prevalentemente al risultato netto dei titoli in portafoglio valutati al fair value durante l'esercizio, pari a 1,12 milioni (5,80 milioni nel 2023). Tale ultimo risultato è determinato prevalentemente dall'incremento di valore di Borsa nel 2024 delle partecipate Generalfinance, ALA, Next Geosolutions e TPS, nonché dalla variazione positiva del fair value delle partecipazioni non quotate in portafoglio; variazioni parzialmente assorbite dal decremento di valore di Borsa, in particolare, delle partecipate Orsero, Cy4Gate ed Intred. Concorrono alla formazione del Risultato Netto della Gestione Finanziaria anche dividendi da partecipate per euro 1,83 (1,46 milioni nel 2023) e altre voci minori.Ilammonta a 109,5 milioni di euro (114,4 milioni al 31 dicembre 2023). Laè rappresentata da debito netto per 14,7 milioni di euro (6,9 milioni al 31 dicembre 2023)."Il 2024 è stato un anno di nuovi importanti passi strategici per First Capital, con il completamento del piano di riorganizzazione del Gruppo che getta le basi per affermarsi come protagonista nell'offerta di soluzioni complete per le PMI sul mercato dei capitali - ha commentatodi First Capital - Parallelamente, per quello che riguarda il nostro core business, siamo convinti che First Capital poggi su basi solide, grazie ad un portafoglio composto da società con una forte di leadership di mercato, elevata redditività e solidità patrimoniale. Anche nel 2024, infatti, le nostre partecipate hanno registrato risultati positivi, rafforzando la loro posizione nei rispettivi mercati di riferimento; un segnale che ci suggerisce una prospettiva positiva anche per il 2025. Restiamo fermamente convinti che, soprattutto in questi periodi di forte incertezza, il nostro capitale permanente paziente, la rigorosa disciplina ed un approccio attivo costituiscano un vantaggio competitivo determinante per massimizzare i risultati nel lungo termine.Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci larivenienti da un aumento di capitale gratuito, secondo le modalità di seguito indicate: per la parte in denaro: 0,35 euro per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie); per la parte in azioni: l'assegnazione di azioni First Capital, rivenienti da un aumento di capitale a titolo gratuito, nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 50 azioni ordinarie First Capital detenute.Considerando il prezzo di chiusura dell'azione First Capital alla data del 27 marzo 2025, pari a 17,60 euro, la componente di dividendo costituita dall'assegnazione di azioni è pari a 0,34 euro per azione. Ilper azione, con riferimento al prezzo di Borsa di cui sopra, corrisponde ad un dividend yield del 4% circa. La proposta di distribuzione del dividendo sia per la parte in denaro sia per quella in azioni prevede il seguente calendario: data di stacco 26 maggio 2025; data di legittimazione al pagamento 27 maggio 2025 (record date); data di pagamento 28 maggio 2025.