Cy4Gate, First Capital sale al 5,30% del capitale sociale

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha comunicato che l'azionista(gruppo) hadel capitale sociale. In particolare, detiene 1.250.000 azioni ordinarie, pari al 5,30%."Siamo orgogliosi che First SICAF, importante investitore istituzionale del panorama nazionale, abbia confermato la fiducia in Cy4Gate e nel suo progetto di crescita e sviluppo, ritenendo il mercato della cyber security e cyber intelligence di rilevanza strategica a livello internazionale ancora in forte crescita - ha commentato l'- Si tratta di un significativo segnale di apprezzamento che potrà dare un ulteriore impulso allo sviluppo dei prodotti e servizi del Gruppo".sono Elettronica con il 38,38% e TEC Cyber con il 16,16%. Le azioni proprie sono pari al 1,91%, mentre il mercato ha in mano il 38,25%.L'in CY4Gate risale all'della società nel 2020, incrementato in sede di aumento di capitale nel 2022 e, da ultimo, mediante acquisti ai blocchi."Nonostante gli ultimi mesi abbiano rappresentato una sfida per Cy4Gate, a causa dei rallentamenti derivanti dall'attuale contesto geopolitico internazionale ed alla transizione verso un nuovo modello di business, che ha richiesto sia maggiori investimenti che l'avvio di un modello di ricavi basato su flussi ricorrenti,, ancora ampiamente sottovalutato, considerando l'importanza dei settori di riferimento, quelli della cyber security e cyber intelligence e l'alta riconoscibilità dei suoi servizi e prodotti da parte di clienti di rilievo, tra cui importanti operatori pubblici e corporate nazionali e sovranazionali", ha detto, AD di First SICAF.nella società e nel suo team di gestione, convinti che CY4Gate continui a rappresentare un promettente investimento a lungo termine", ha aggiunto.