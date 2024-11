Pharmanutra, accordo di distribuzione in Canada: venderà integratori a base di ferro

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha chiuso un nuovo, importante contratto di distribuzione all’estero.In particolare, l’accordo è stato stipulato con la società farmaceutica canadese, attiva nella produzione e nella commercializzazione di articoli per la salute, e riguarda la vendita di quattro prodotti in Canada, che si aggiunge quindi agli oltre 80 Paesi in cui l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte è già presente.Nello specifico, Sigma Lifesciences si occuperà della distribuzione sul territorio canadese del SiderAL Forte, del SiderAL Folico e SiderAL Gocce, integratori alimentari a base di Ferro Sucrosomiale, realizzati sulla base della Tecnologia Sucrosomiale, il delivery system innovativo e brevettato in casa, in grado di proteggere le molecole dei micronutrienti come il ferro, aumentandone l’assorbimento e migliorandone la tollerabilità.