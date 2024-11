Saccheria F.lli Franceschetti, ordine da 864mila euro da Poste Italiane

Saccheria F.lli Franceschetti

Poste Italiane

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, comunica un portafoglio ordini complessivo, con consegna prevista per il primo semestre 2025, pari a 864 migliaia di euro relativo al Cliente GruppoGli ordini, spiega una nota, fanno riferimento alle due gare di cui la Società è risultata aggiudicataria: la gara relativa alla fornitura e consegna di sacchi postali per la spedizione della corrispondenza per Postel (società del Gruppo Poste Italiane) per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro; il secondo lotto, del valore di circa Euro 0,5 milioni e della durata di 24 mesi, della gara di Poste Italiane per la fornitura di sacchi MPKS.