Snam quota bond dual tranche su MOT Professional. Mercato nazionale più attrattivo

(Teleborsa) - L'di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan,, la prima in assoluto da parte di una large corporate per obbligazioni rivolte ad operatori istituzionali. Si tratta dell'emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline a 12 anni e 750 milioni di euro a 7 anni.Snam ha finora quotato dieci strumenti finanziari sul segmento non regolamentato ExtraMOT/Access di Borsa Italiana. Questo passaggio sul MOT Professional segna ", a testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra Snam e Borsa Italiana e, più in generale, della", si legge in una nota."La quotazione dei due Sustainability-linked bond di Snam sul segmento professionale del mercato MOT ci inorgoglisce perché rappresenta il primo strumento emesso da parte di una large corporate italiana su tale mercato di Borsa Italiana - ha commentatodel Gruppo- La scelta di Snam conferma il MOT come primo mercato obbligazionario per liquidità in Europa, segmento che offre un accesso semplificato e rapido a investitori retail e istituzionali".L'importo complessivo dell'emissione - avvenuta la scorsa settimana - è stato pari a circa. L'offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, con quest'ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato UK. Entrambe le tranche sono legate agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo."La quotazione sul segmento MOT di Borsa italiana della nostra emissione dual tranche è un passaggio molto significativo, per noi e per Borsa Italiana, ed è volta a massimizzare la circolazione degli strumenti obbligazionari presso gli investitori sul mercato secondario - ha affermato il- Siamo estremamente soddisfatti sia di questa quotazione, che segna il debutto di una large corporate su questo segmento, sia del successo dell'offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam".