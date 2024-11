Volta, round pre-seed da 6 milioni di euro guidato da Emblem

(Teleborsa) - Dopo il primo importante round di finanziamento,, startup nata da, duo italo-francese entrambi repeat founder con importanti esperienze nel digitale. L'azienda è specializzata in soluzioni software destinate agli attori della distribuzione B2B.Ad agire in qualità di lead investor nel, è stato, VC basato in Francia. Con loro, alcuni dei nomi più noti nel mondo degli investimenti tech: Founders Future e Better Angle, anch'essi dalla Francia; Ithaca, B Heroes, Exor Venture, Alecla7, Eden Ventures by IAG dall'Italia; dalla Germania Robin Capital; da oltre oceano i fondi Sequoia, Andreessen Horowitz (noto anche come A16z) e Pareto20.I due co-fondatori hanno sviluppato unche, sostituendo strumenti datati come cataloghi cartacei e file per la gestione manuale di ordini e magazzino, abbatte barriere e tempistiche nella condivisione delle informazioni e permette di ridisegnare i processi di vendita con semplicità ed efficienza., già fondatore e CEO di Abiby, ha oltre 15 anni di esperienza nel settore digitale B2C, B2B e della bellezza. Ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende tech come Facile.it e Rocket Internet., già fondatore e CEO di Fretlink, è un imprenditore digitale con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di software, in particolare nel SaaS e nella logistica industriale. Ha inoltre fondato North, My Simply Agenda e IBcorp, e investito in più di 20 startup in Europa.