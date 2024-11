Banca AideXa, Pividori: "ricavi in forte crescita, raggiunto l’obiettivo che ci siamo posti ad inizio anno"

(Teleborsa) -è una giovane e dinamica fintech, che opera nel panorama creditizio italiano rivolgendosi al cuore del nostro tessuto imprenditoriale, fatto in larga parte di micro e piccole imprese. In soli tre anni dall'ottenimento della licenza bancaria AideXa ha raggiunto, tappa importante che evidenzia l’apprezzamento del mercato e l’entrata a regime di un modello operativo in grado di promuovere, valutare e gestire quantità sempre più importanti di clienti e contratti di finanziamento.Il 2024 si sta chiudendo con una, che, come previsto dal piano industriale, passeranno dai 12 milioni del 2023 agli oltre 29 milioni di euro del 2024."Oltre a questo abbiamo grande voglia di continuare a crescere con convinzione nei prossimi anni", spiega in una intervista"Per la precisione, Banca AideXa ottiene la licenza bancaria nel 2021 ed è una delle pochissime nuove licenze bancarie concesse negli ultimi anni. Dalla nascita AideXa hada soci particolarmente importanti e/o interessati al segmento delle piccole imprese italiane, tra cui il Gruppo Generali, Banca Ifis, Banca Sella, Confcommercio e Artigiancredito. Questo mese celebriamo con molto piacere, con una macchina in accelerazione e, sicuramente, pronta a scalare ulteriormente il passo. Per dare un po' il senso della crescita progressiva delle nostre attività, abbiamo chiuso il 2023 con 12 milioni di ricavi, e nel 2024, come era pianificato nel Piano,aumentando quindi di circa due volte e mezzo i ricavi anno su anno, mantenendo anche la qualità creditizia in linea con i target. A supporto di questa crescita abbiamo impiegato più capitale e continuato a investire in tecnologia e talenti,. Abbiamo iniziato l'anno con circa 70 dipendenti e chiuderemo l'anno in, vuol dire che in un anno il numero di AideXers è cresciuto del 50%. Nel farlo abbiamo mantenuto le caratteristiche di avere circa il 40% dei dipendenti con ha una matrice tech e quantitativa e una età"La nostra missione è quella diAbbiamo l’ambizione di essere una possibile risposta al credit crunch che sta colpendo il segmento che, ricordo, è importantissimo per il nostro paese, contando la quasi, circa la metà del prodotto interno lordo e oltre 12 milioni di dipendenti impiegati.Noi abbiamo confermato questo posizionamento, mantenendo coerenza con il nostro posizionamento con unper singola operazione, finanziando: Il nostro cliente medio ha un po' meno di 2 milioni di fatturato, 9 dipendenti e circa 10 anni di storia aziendale".Questo segmento stamolto accentuato in questi ultimi mesi: si conta circada inizio anno dal sistema bancario e, se guardiamo il mese di ottobre, vediamo che i nuovi finanziamentirispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Abbiamoe questo ci consente di essere efficienti anche sui piccoli importi e, con oltre il 30% delle imprese finanziate basate nel Sud o nelle Isole"."Uno dei motivi per cui le micro e piccole imprese stanno facendo particolarmente fatica ad avere accesso a nuovi finanziamenti è che la valutazione creditizia è più difficile con dati alle volte meno disponibili. Parliamo di una combinazione di valutazione di bilanci, analisi di settore, valutazione delle transazioni dei conti correnti e apprezzamento della storia dell'impresa e dei suoi piani di sviluppo. È evidente che applicare i modelli tradizionali di valutazione a questo segmento, può renderegestire questo tipo di ticket"."Noi siamo partiti facendo un l. Questo ci consente di avere interazioni da remoto, intermediate in molti casi da un partner locale ma sempre paperless, che consentono di sottoscrivere un contratto senza un incontro fisico e di a. Sfruttando il machine learning e l'open banking riusciamo ad avere accesso alle transazioni di conto delle aziende clienti, anche quando questi conti sono presso altri Istituti". "Questo ci consente, da un lato, diper ciascuna valutazione e, dall'altra parte, di avere la possibilità di erogare credito più velocemente con tempi particolarmente ridotti. Per far tutto ciò è molto importante avere, avere una dimensione tecnologica molto specializzata e un approccio di business molto focalizzato. È avvenuto lo stesso percorso anche in settori del banking limitrofi, ad esempio nel credito al consumo. Insomma, quando si parla di industrializzazione dell’accesso al credito lanoi vogliamo ripercorrere questo percorso nel settore delle micro e piccole imprese, contribuendo alla crescita del Paese"."E' un fenomeno non solo italiano, ma globale. In Italia, si sono, circa un terzo degli sportelli complessivi. Questo si traduce inpresenti ino bancario. Oltre la metà di queste imprese ha visto chiudere lo sportello negli ultimi anni e se guardiamo alle imprese presenti in Comunibancario, il numero sale di altre. C'è quindi una quota importante di imprese che sono orfane o semi-orfane di sportelli bancari nei Comuni di appartenenza".come noi possono essere una soluzione per queste imprese. I nostri processi di nuova generazione e la nostra specializzazione hanno contributo, inoltre, a far nascere, come mediatori creditizi, agenti finanziari, Confidi e anche qualche istituto come Poste Italiane, che ben. Questa combinazione fintech–distributori terzi può compensare la mancata presenza di sportelli bancari tradizionali, con una consulenza in loco svolta dache si avvalgono della nostra capacità di valutazione del credito per offrire questi servizi alla clientela nei diversi territori. Le fintech come AideXa ben si integrano con queste nuove figure professionali, non facendo concorrenza sul territorio e mettendo in campo processi e standard specialistici che su questa fascia di mercato sono particolarmente ben accolti".