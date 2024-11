Tassi, Schnabel "falco" gela i mercati

(Teleborsa) -il membro del comitato esecutivo dellaritiene, infatti, c"Date le prospettive di inflazione, ritengo che potremo spostarci gradualmente verso la neutralità se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra base", ha dichiarato Schnabel secondo Bloomberg."Metterei in guardia di non andare troppo lontano, cioè in territorio accomodante". La rappresentante della Bce stima la neutralità, che non può essere misurata con precisione, al 2%-3%. Con il tasso al 3,25% Schnabel ha detto cheOltre a ciò, i rischi geopolitici stanno aumentando e l'incertezza sulla politica statunitense potrebbe influenzare la politica commerciale e fiscale, con implicazioni più ampie per lha affermato nelle scorse ore il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, in un'intervista con il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.