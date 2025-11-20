Fed, Goolsbee: ribadisce incertezza su anticipo taglio tassi di interesse

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee
, ha ribadito di essere "inquieto" riguardo all'anticipo dei tagli dei tassi di interesse
.
"A mio avviso, l'economia di fondo è piuttosto solida", ha dichiarato Goolsbee alla Chartered Financial Analyst Society di Indianapolis, "i tassi possono scendere di parecchio, ma nel breve termine sono un po' inquieto nell'anticipare troppi tagli dei tassi, contando sul fatto che saranno transitori e che l'inflazione tornerà a scendere
".
Goolsbee ha aggiunto poi che la mancanza di dati ufficiali dovuta alla chiusura delle attività governative lo rende ancora più inquieto perché senza di essi la Fed non ha la stessa visibilità sulle pressioni sui prezzi che ha sullo stato del mercato del lavoro
.