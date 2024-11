Il fondo di private equity Argos Wityu acquista l'azienda Monviso

(Teleborsa) -, eccellenza italiana nel settore dei prodotti da forno premium,, società di private equity indipendente,, leader negli investimenti nelle PMI europee private. Questa acquisizione rappresenta ildi Argos Wityu.Monviso, forte dei suoi 90 anni di esperienza, offre prodotti da forno premium, gourmet e salutari (tra cui fette biscottate, biscotti e sostituti del pane) prevalentemente nel Nord Italia. L’azienda produce per conto terzi e private label, servendo anche il canale retail con il marchio Monviso, il terzo brand di fette biscottate più venduto in Italia.Con cinque impianti produttivi e più di 160 dipendenti nel Nord Italia, Monviso. Durante la gestione di Cerea Partners e CAPZA, l'azienda si è affermata come eccellenza leader multi-prodotto e multi-canale.Argos Wityu supporterà Monviso e il suo management team, guidato dal CEO Manfredi Cusmano, per diventare una piattaforma leader nel mercato dei prodotti da forno premium, rivolgendosi a rivenditori, co-maker e industriali con un portafoglio multi-prodotto premium, un posizionamento da "one-stop shop" e una forte attenzione all’innovazione., ex CEO di CONAD ed ex Direttore Generale di Barilla,Il finanziamento dell’operazione è stato garantito da Kartesia Management, con la partecipazione di Eurizon Capital Real Asset SGR, mentre BNL e Banca Sella hanno erogato il finanziamento RCF.