Sorgenia: da Banco BPM 50 milioni euro con Garanzia SACE

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione di finanziamento per un ammontare di 50 milioni di euro a favore diLa linea di credito concessa, una revolving credit facility della durata di 18 mesi assistita da garanzia Sace,. L'operazione - spiega la nota - è in linea con la strategia della società di mantenere una riserva di capitale adeguata a far fronte alle eventuali fluttuazioni di prezzo del mercato dell'energia.coprirà il 50% del finanziamento revolving e rientra nell’operatività di “Rilievo strategico”."Continua la collaborazione con Banco BPM e SACE che, per il secondo anno, ci affiancano in questa operazione che rappresenta un elemento di ulteriore flessibilità nella nostra struttura finanziaria e sancisce il valore che la comunità finanziaria riconosce a Sorgenia quale protagonista del mercato energetico", affermaHead of Finance di Sorgenia."Siamo ancora una volta al fianco di Sorgenia, società con la quale abbiamo costruito nel tempo un consolidato rapporto di fiducia – ha dichiaratoi, Responsabile Large Corporate di Banco BPM –. Questa operazione è un'ulteriore testimonianza del nostro impegno a sostenere le realtà virtuose del territorio, capaci di distinguersi per innovazione e sostenibilità, asset fondamentali per costruire un futuro migliore"."Siamo orgogliosi di continuare a supportare Sorgenia – ha dichiaratoRelationship Manager Network Centro di SACE - una realtà che promuove pratiche sostenibili e innovazione tecnologica nel settore energetico. Noi di SACE siamo convinti che questa sia la strada giusta per abilitare il cambiamento e rendere le imprese più competitive sul mercato globale".