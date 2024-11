Borse europee in rialzo. Piazza Affari più cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, registrando variazioni contenute entro il mezzo punto,, che scambi attorno alla parità con pochi scambi e pochi spunti di carattere operativo. Nel frattempo, i futures USA anticipano una, per una seduta più breve.Agenda molto nutrita sul fronte macroeconomico, dove si segnala lain linea con le aspettative degli analisti. Un dato che non sembra cambiare le prospettive di un ulteriore taglio dei tassi della BCE.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,057. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.660,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,59%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%, resta vicino alla parità(-0,09%), e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.281 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.458 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,1%); guadagni frazionali per il(+0,41%).di Milano, troviamo(+1,23%),(+1,08%),(+0,81%) e(+0,61%).La peggiore è, che cede l'1,15%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che perde lo 0,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.del FTSE MidCap,(+3,23%),(+1,54%),(+1,35%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.