Pari opportunità, Aiga: "Bene emendamento Abruzzo a sostegno delle neo-mamme professioniste"

(Teleborsa) - Lesprime apprezzamento per il significativo risultato ottenuto dalcon l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale abruzzese, dell'emendamento al progetto di legge n. 30 che prevede un contributo specifico a"Si tratta di un passo fondamentale per garantire pari opportunità – afferma il–. Questo importante risultato dimostra l'efficacia di un lavoro sinergico tra le sezioni regionali di AIGA e le istituzioni. È un esempio da seguire in tutte le altre regioni, perché tocca un tema chiave per la professione. La tutela del diritto alla maternità e all'infanzia è centrale per costruire un futuro equo e sostenibile per i professionisti italiani"."Ringrazio l'assessorato regionale alle Politiche Sociali per l'attenzione al tema e la proficua collaborazione – sottolinea–. Abbiamo lavorato intensamente al fine di proporre un emendamento pioniere sul tema, che mirasse a ridurre gli ostacoli che spesso impediscono alle professioniste di conciliare maternità e attività professionale, combattendo fenomeni come l'abbandono della professione a seguito della nascita di un figlio"."Interventi lungimiranti come questo rappresentano un modello virtuoso che ci auguriamo venga replicato su scala nazionale – ha aggiunto–. AIGA Nazionale ribadisce il proprio impegno a sostenere iniziative che favoriscano la parità di genere e rafforzino le tutele per i giovani professionisti, continuando a lavorare affinché misure simili possano essere adottate in tutte le regioni italiane".