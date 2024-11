Rublo in picchiata: sconta crisi economica sommersa e rischio stagflazione

(Teleborsa) - Il tracollo registrato danegli ultimi giorni è un termometro della, oggi sostenuta da un'economia di guerra che stimola l'occupazione e la crescita economica. Un grande malato che presto si rivelerà in tutta la sua drammaticità. E questo perché ad un certo punto bisognerà porre, per frenare la spesa militare, e riconvertire l'industria, oggi tutta puntata sulla produzione di armamenti. Una situazione che spingerà la Russia in una profondissima recessione e che la valuta sta già scontando.Il rublo ha toccato ieri un minimo che non si vedeva da marzo 2022, quando è iniziata la guerra in Ucraina., perdendo l'11% in una sola settimana, per poi attestarsi oggi a quota 108. Da inizio anno il biglietto verde mantiene un rialzo del 21% contro la valuta russa, ma la differenza è ancora più eclatante se si pensa che, prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, a marzo 2022, un dollaro quotava attorno a 75-80 rubli.Stesso discorso per il, che si attestamantenendo da inizio anno un rialzo di poco inferiore al 19%, mentre il cambio, con un vantaggio superiore al 21% da inizio anno. Meno brillante il crosso yen/rublo a quota 0,72 (+14% da inizio anno).A dare l'ultimo colpo alla valuta russa hanno contribuito l, ultimo baluardo di un'economia ancora aperta con l'estero. Alla banca russa infatti era affidato il compito, ora precluso, di regolare le transazioni con i Paesi occidentali che ancora si servivano del gas russo. Dunque,, lasciando il paese isolato ed esposto ad una crisi senza precedenti.La Russia sta attraversando, almeno dal punto di vista economico, dal momento che è divorata dall'inflazione che galoppa, ma la crescita economica è gonfiata dallo stato di guerra, perché senza la produzione di armi, l'economia russa sarebbe in piena recessione. Una ipotesi che configura uno stato didifficilissimo da gestire dalla banca centrale russa.L'inflazione è ormai alle stelle, ma i dati ufficiali non segnalano una situazione così critica. Secondo un indice tipico della Russia, che sintetizza l'andamento dei prezzi dei prodotti usati per cucinare questo piatto tipico di Natale, è stato. Un trend mai visto prima che segnala una forte crescita dei prezzi dei prodotti più comuni, marilevata dall'ufficio statisticoassolutamente, mentre ufficiosamente si parla di una crescita del 30-40%.Una crescita che haun livello non ancora sufficiente a contenere l'andamento die prezzi. Una politica rigorosa portata avanti dalla governatrice, che prevede di alzarli ancora,, ma viene fortemente osteggiata dai gerarchi russi, che continuano a negare la criticità della situazione., non appena l'economia di guerra sarà giunta al capilinea ed il Cremlino non riuscirà più a sostenere le spese militari che si aggirano attorno al 30-40% del bilancio pubblico.