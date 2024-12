EGM, investitori "fai da te" sempre più attivi: masse cresciute del 50% in 4 anni

(Teleborsa) - L'incremento del numero delle società quotate susi è riflesso anche nella dinamica delle dimensioni degliin azioni EGM: nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 30 giugno 2023 le relative masse sono cresciute di quasi il 50%, passando da circa 3 miliardi di euro a. È quanto emerge da un focus contenuto nell' ultima indagine della CONSOB sul risparmio "fai da te" , ovvero il risparmio amministrato dagli intermediari per conto della clientela retail.L'EGM è il(MTF - Multilateral Trading Facility) gestito da Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese che raccolgono capitali per finanziare la crescita, tramite un percorso semplificato di ammissione alla negoziazione, requisiti ridotti di accesso e adempimenti proporzionati. Il mercato risulta attivo dal 1° marzo 2012, a seguito dell'operazione di accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC (mercato alternativo del capitale); nel 2021, a seguito dell'acquisizione da parte di Euronext di Borsa Italiana, ha assunto l'attuale denominazione.CONSOB ricorda che l'EGM ha fatto registrare un, passando da meno di 60 società a gennaio 2015 sino a raggiungere quasi 200 unità a gennaio 2023.Per quanto concerne la presenza di singoli titoli EGM nei depositi retail, è stato riscontrato che ifinanziari appartenenti all'indice in esameafferenti al medesimo indice al 30 giugno 2023.Per quanto riguarda le consistenze nei depositi retail dei titoli che compongono indici azionari italiani, al 30 giugno 2024, CONSOB fa notare che alsono associati controvalori nel risparmio amministrato pari a circa 67,1 miliardi di euro, alpari a 12,6 miliardi di euro, al(rappresentativo di EGM) pari a 4,48 miliardi di euro e alpari a 3,74 miliardi di euro.Come prevedibile in considerazione delle relative capitalizzazioni, i dati mostrano una più consistente presenza nei depositi retail di titoli dell'indice FTSE MIB (relativo alle 40 azioni più liquide e capitalizzate), mentre gli indici FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia Growth presentanorispetto ai controvalori complessivi in deposito afferenti ad emittenti italiani ed esteri.