Spindox guida CELINE, progetto Horizon Europe per un nuovo ecosistema energetico

Spindox

(Teleborsa) -, società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, è coordinatrice con Spindox Labs del progetto CELINE - Cross-sectorial integrated digital services Enabling energy Localized InnovatioN and community Empowerment - finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma HORIZON Europe.Spindox Labs, il centro di R&D del gruppo Spindox, è capofila del progetto di ricerca europeo in ambito di sostenibilità energetica CELINE - Cross-sectorial integrated digital services Enabling energy Localized InnovatioN and community Empowerment.è favorire la digitalizzazione del sistema energetico, migliorando la connettività tra i vari dispositivi e garantire l'accesso diretto al mercato energetico agli utenti finali e incoraggiare lo scambio di energia sulla base della creazione di cosiddette comunità energetiche.CELINE, dal finanziamento complessivo di 3.998.837€, è partito il primo dicembre 2024 e avrà una durata di 36 mesi. Il finanziamento previsto per Spindox Labs sarà di 596.750€. Come capofila, Spindox Labs gestirà l’intero progetto e coordinerà le attività degli altri 14 partner coinvolti, contribuirà alla progettazione di questo nuovo ecosistema energetico e realizzerà un digital twin basato su tecnologie open-source che consentirà di creare servizi personalizzati basati sui dati.Il consorzio vede la collaborazione di 15 partners europei provenienti da Italia, Austria, Spagna, Francia, Belgio e Finlandia e si incontrerà online il 5 dicembre per il primo kickoff meeting di progetto.