Wall Street contrastata, bene il Nasdaq con titoli tech

(Teleborsa) -in attesa diimportanti (il clou sarà venerdì con il rapporto sulle buste paga non agricole di novembre) e di dichiarazioni da parte deistatunitensi per avere indizi sulla direzione della politica monetaria. Attualmente, gli operatori vedono una probabilità del 62% che la Fed attui un, rispetto a una probabilità dell'82% registrata un mese fa, secondo il tool FedWatch del CME.Tra le storie societarie, spicca il, CEO di, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà. Intel ha nominato due dirigenti senior, David Zinsner e Michelle (MJ) Johnston Holthaus, come co-amministratori delegati ad interim mentre il consiglio di amministrazione conduce una ricerca per un nuovo CEO.Guardando aidi Wall Street, illima lo 0,35%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.045 punti (+0,21%). In denaro il(+1,12%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,41%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,29%),(+1,14%) e(+1,04%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,66%),(-1,26%) e(-0,86%).Al top tra i(+4,70%),(+1,74%),(+1,40%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%. Tentenna, che cede l'1,15%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+6,28%),(+5,26%),(+4,70%) e(+4,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,29%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.