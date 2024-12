(Teleborsa) -ha comunicato che il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati è computato nelle seguenti misure: 10.000 euro per servizio di, 10.000 euro euro per servizio diIl contributo è aumentato dell'importo di 10.000 euro qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la