Riforma TUF, Savona: voto plurimo, assemblee e PMI fra punti di attenzione

(Teleborsa) - Dall'annullamento del voto multiplo in alcune decisioni specifiche alla partecipazione in assemblea tramite rappresentante designato, dall'ipotesi di recesso nelle ipotesi di down-listing all'esame preventivo della Consob nelle operazioni M&A deise a tavolino (senza OPA), senza trascurare il tema delle stable-coin e degli aspetti attinenti alla vigilanza. E' questo in sintesi il contenuto dell'audizione del, dinanzi alle Commissioni II-VI della Camera e 2?-6? del SenatoLa valutazione di Consob sul Decreto di riforma del TUF esprime "una valutazione positiva nella misura in cui le norme puntano a incentivare l'accesso ai mercati". Nella memoria depositata da Savona sono contenute "agevolare il raggiungimento dello scopo di".Fra queste trova spazio, innanzitutto, l'ipotesi diin tutti i casi in cui di debbain merito alla permanenza o al posizionamento della società in Borsa, cioè nelle cosiddette ipotesi diCollegato a questo tema anche "in caso di" cioè del passaggio da un mercato regolamentato (MTA) ad un mercato di crescita (growth), al fine di "preservare gli interessi dei soci e non scoraggiare gli investimenti".Secondo Savona, poi, "va riflettuto se introdurre il principio della, a causa deiche questo avrebbe sull'attrattività delle Borse verso i piccoli risparmiatori. Savona ha anche parlato della possibilità difacendo uso della leva tecnologica (da remoto), che consente anche di soddisfare la finalità di abbattimento dei costi, e delle regole che fanno riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione, mentre dovrebbero contenere un riferimento di carattere monetario, come avviene per altrePer il Presidente della Consob, inoltre, "potrebbe agirenon prevedere, in caso didella società con delibera assembleare (senza OPA), la necessità di unper verificare la coerenza dell'operazione allo scopo perseguito".Riflettori puntati anche sulche consente alle impresequotate di. Un aspetto sul quale la Consob chiede attenzione, perché "potrebbeper gli investitori" e "per il rischio di frammentazione normativa derivante da statuti molto differenziati".Per Savona "rivestono unper la crescita del mercato dei capitali i contenuti delle, non solo di quelle specifiche dei mercati finanziari". "Un argomento che - ha aggiunto - il Comitato per la riforma del TUF si è riservato di esaminare per completare la sua opera".La Consob ritiene poi "inserire nel Decreto di riforma del TUF, sotto forma di, alcunisui mercati finanziari,. "Senza entrare nei dettagli di un problema complesso - spiega Savona - fungerebbe da orientamento normativo e di vigilanza chiarire che tutte le, lasciando liberi i cittadini di usare altri riferimenti (dollaro, altre valute o anche monete virtuali) purché chi li usa assuma piena e diretta responsabilità degli effetti negativi che può causare". In pratica, significherebbe stabilire chedebba essere in forma didalle autorità di vigilanza"."Non meno importante sarebbe decidere che tutte leregolate, virtuali o ibridate - sottolinea Il Presidente della Consob - debbano esseredotato della, al quale le autorità di controllo possano attingere secondo regole predeterminate per l'attività di autorizzazione e di vigilanza".