Fed, Waller propende per taglio a dicembre ma progressi su prezzi potrebbero essere in stallo

(Teleborsa) - "Dopo aver ridotto il tasso di riferimento di 75 punti base dalla nostra riunione di settembre, ritengo che la politica monetaria sia ancora restrittiva e stia esercitando una pressione al ribasso sull'inflazione senza creare una debolezza indesiderata nel mercato del lavoro.finché non ci avvicineremo a un'impostazione più neutrale del tasso di riferimento". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento dell'American Institute for Economic Research Monetary a Washington DC.Waller ha riconosciuto che i dati recenti hanno sollevato la possibilità che i progressi sull'inflazione possano bloccarsi a un livello significativamente superiore al 2 percento e questo rischio ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il FOMC dovrebbe considerare di mantenere invariati i tassi alla prossima riunione. "Sulla base dei dati economici in mano oggi e delle previsioni che mostrano che l'inflazione continuerà il suo percorso discendente al 2 percento nel medio termine,- ha detto Waller - Ma questa decisione dipenderà dal fatto che i dati che riceveremo prima di allora ci sorprenderanno al rialzo e modificheranno le mie previsioni sul percorso dell'inflazione".Sebbene Waller si dica soddisfatto di come il mercato del lavoro abbia retto sotto la politica monetaria restrittiva, afferma di essere meno soddisfatto di ciò che i dati hanno detto negli ultimi due mesi sull'inflazione. "Dopo aver fatto molti progressi nell'ultimo anno e mezzo, i", ha sottolineato il banchiere centrale."Se confrontiamo i componenti dell'inflazione di base di questo ottobre con quelli dell'ottobre scorso, vediamo che l'inflazione dei servizi abitativi a 12 mesi si è attenuata e l'inflazione dei beni è passata a una leggera deflazione, ma c'è stato un aumento nei servizi di base non di mercato esclusi gli alloggi - ha spiegato - Nel complesso,che continua a prendere l'inflazione in una presa al collo, aspettando che si esaurisca, ma continua a sfuggirmi di mano all'ultimo minuto. Ma lasciatemi assicurarvi che la sottomissione è inevitabile: l'inflazione non sta uscendo dall'ottagono".Mentre il recente aumento e il livello di inflazione sollevano preoccupazioni sul fatto che potrebbe rimanere sopra l'obiettivo del 2 percento del FOMC, "questo è", ha detto Waller. Fa notare che si è assistito a un aumento simile dell'inflazione un anno fa, seguito da un continuo calo.Mentre alcuni aspetti a breve termine delle prospettive potrebbero essere un po' poco chiari, "qualcosa che è chiaro è la direzione della politica monetaria e il nostro tasso di riferimento nel medio termine, che è in calo - ha detto nel suo intervento - Questa traiettoria discendente riflette il fatto che ilnell'ultimo anno: è chiaramente visibile nei dati sulla spesa e sul mercato del lavoro. Anche l'inflazione in quel periodo è significativamente più bassa, quindi ha senso spostare i tassi di riferimento verso un'impostazione più neutrale"."E- ha sottolineato Waller - A settembre, la mediana delle proiezioni dei partecipanti al FOMC era che il tasso sui fondi federali sarebbe stato del 3,4 percento alla fine dell'anno prossimo, ovvero circa 100 punti base in meno rispetto a oggi. Quel numero può cambiare e probabilmente cambierà nel tempo, ma qualunque sia la destinazione, ci saranno vari modi per arrivarci, con la velocità e la tempistica dei tagli determinati dalle condizioni economiche che incontreremo lungo il cammino"."La motivazione per continuare a tagliare il tasso di riferimento alla prossima riunione del FOMC inizia con quanto sia restrittiva l'impostazione attuale - ha sostenuto - Dopo aver tagliato di 75 punti base, credo che le prove siano forti che la politica continui a essere significativamente restrittiva e che".Nel decidere quale approccio adottare alla prossima riunione del FOMC, Waller osserverà attentamente i dati in arrivo questa settimana, dal Job Openings and Labor Turnover Survey del Dipartimento del Lavoro al, ma anche gli indici dei prezzi al consumo e alla produzione per novembre in arrivo la prossima settimana, che consentiranno una buona stima dell'inflazione PCE per il mese.- ha detto - Da oggi, sono propenso a continuare il lavoro che abbiamo iniziato per riportare la politica monetaria a un'impostazione più neutrale. La politica è ancora abbastanza restrittiva da non modificare drasticamente la posizione della politica monetaria con un ulteriore taglio alla nostra prossima riunione e consentire ampio margine per rallentare in seguito il ritmo dei tagli dei tassi, se necessario, per mantenere i progressi verso il nostro obiettivo di inflazione. Detto questo, se i dati che riceveremo tra oggi e la prossima riunione sorprenderanno in un modo che suggerisce che le nostre previsioni di rallentamento dell'inflazione e di un'economia in moderazione ma comunque solida sono sbagliate, allora sosterrò il mantenimento del tasso di riferimento costante".