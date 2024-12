Opening Bell stonata per Wall Street dopo i record. Focus su Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Tesla

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street dopo i record della vigilia. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, in vista di importanti dati macro in arrivo, questa settimana, in particolare dalstatunitense, che saranno valutati dalla, in materia di politica monetaria. Gli analisti scommettono su undi 25 punti base alla prossima riunione, in programma tra due settimane.Intanto, domani, mercoledì 4 dicembre, è atteso il rapportosull'occupazione nel settore privato, mentre venerdì 6 sarà pubblicato ildi novembre. Da quest'ultimo, ci si aspetta la creazione di 177.500 posti di lavoro nel corso del mese appena terminato, ovvero 12.000 in più di ottobre.Sulle prime rilevazioni, ilsosta intorno alla parità e si attesta a 44.805 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.048 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,18%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,02%).Sul fronte societario, attenzione al titolo, dopo che un giudice del Delaware ha di nuovo bocciato il pacchetto retributivo da circa 56 miliardi di dollari per il suo amministratore delegato, Elon Musk, a causa di irregolarità nel processo di approvazione.