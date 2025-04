Moderati guadagni alla Borsa di New York prima delle tariffe di Trump

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,56%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.671 punti. Positivo il(+0,75%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,57%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,02%),(+0,93%) e(+0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,67%),(+2,00%),(+1,76%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.(+5,31%),(+4,45%),(+3,74%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,55%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,48%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 172,02K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 224K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -122,5 Mld $; preced. -131,4 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 51,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,3 punti; preced. 51 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53 punti; preced. 53,5 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%).