Professionisti: aperto il dibattito sulle proposte di modifica del Codice della crisi

(Teleborsa) - "Ildopo il decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136"”, è ilorganizzato congiuntamente dall’, presieduto dae dal Consiglio dell’, guidato da, che si è svolto nella sala conferenze dell’Istituto Pontano di Napoli.All’incontro sono intervenutiprofessore ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Firenze nonché Presidente della Commissione costituita presso il Ministero della Giustizia che ha elaborato le; che nella sua relazione introduttiva ha spiegato le ragioni dei principali interventi modificativi, su cui a seguire si sono confrontati magistrati, docenti universitari e professionisti.Il Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli,, ha espresso qualche riservache potrebbero generare certa, ma ha rappresentato la necessità di attendere almeno un anno dall’entrata in vigore per verificarne l’efficacia.Il Presidente della sezione fallimentare di Salerno,ha espresso il sudella crisi, auspicando il, e proprio in tema di partecipazione alle trattative previste per la CNC è intervenuta, Giudice della sezione fallimentare di Napoli, con particolare attenzione allaTra i relatori anche il Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,, che ha parlato dellepreviste nei piani concordatari, nonché il Presidente dell’Aiecc,, che ha portato una testimonianza relativa allein tema di CNC."Dall’entrata in vigore dell’ultimo correttivo, che ha introdotto la, il numero diper la nomina dell’esperto si è notevolmentesecondo i recenti dati forniti da Unioncamere", ha evidenziato(comitato scientifico della Commissione Diritto della crisi d’impresa dell’Odcec di Napoli) , che ha organizzato l’evento unitamente aConsigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli. "per l’accesso al– ha evidenziato Armiero -, altro nuovo strumento introdotto dal CCI”., Giudice delegato del Tribunale di Milano, ha sostenuto che “il numero delledi concordato preventivo èo”.