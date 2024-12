Avio, contratto da 150 milioni di euro con MBDA Italia per motori dei missili CAMM-ER

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, haper la fornitura da parte di Avio di motori propulsivi per i missili CAMM-ER (Extended Range) prodotti da MBDA.La stipula di tale contratto, di, prevede, contestualmente alla fornitura delle unità propulsive, anche alcune attività di trasferimento tecnologico relativo a parte della manifattura e all’integrazione dei motori, si legge in una nota.Scendendo nei dettagli, è prevista la fornitura di 340 motori equipaggiati completi, la fornitura di 125 motori non equipaggiati per l'integrazione dei motori con le superfici aerodinamiche degli stessi, e la fornitura di 48 "kit" di motori destinati a prove tecniche (non-deliverable hardware), per un corrispettivo negoziato totale pari a circaPrevista anche la fornitura di beni e servizi per il progressivo trasferimento della tecnologia in Polonia - consistenti (i) in servizi di assistenza tecnica e formazione ai fini di uno studio congiunto tra Avio e Mesko (società polacca che produrrà i motori sulla base della tecnologia trasferita da Avio) per verificare le assunzioni tecniche alla base del piano di trasferimento tecnologico, alle cui risultanze sarà emessa una nuova offerta vincolante per disciplinare la fornitura di ulteriori 1.035 motori, (ii) la fornitura di attrezzature specifiche di manifattura e manutenzione dei motori CAMM-ER, (iii) la fornitura di Manufacturing Data Packages, (iv) nell'esecuzione di prove a fuoco (tiri al banco dei motori equipaggiati) e burst test su involucri dei motori per il rispetto dei requisiti di assicurazione qualità, (v) nella valorizzazione economica per il trasferimento di tecnologia in Polonia e (vi) nell'approvvigionamento di ulteriori attrezzature per de-risking di progetto, da installare nel sito produttivo di Avio a Colleferro, per gestire eventuali produzioni addizionali qualora Mesko riscontrasse difficoltà nel ramp-up produttivo a seguito del trasferimento tecnologico - per un corrispettivo totale negoziato pari a circa