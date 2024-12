Campbell, ricavi e utili trimestrali in aumento. Mick Beekhuizen sarà il prossimo CEO

Campbell

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ilconin aumento del 10% (a 2,8 miliardi di dollari) grazie ai benefici derivanti dall'acquisizione dei marchi Sovos, mentre quelle su base organica sono calate dell'1% a 2,5 miliardi di dollari, in linea con quanto previsto.L'è stato di 367 milioni di dollari (+3%), mentre l’è aumentato del 6% a 432 dollari milioni di euro, compreso l’impatto dell’acquisizione di Sovos Brands.L'è stato di 0,72 dollari (-8%), l’è diminuito invece del 2% a 0,89 dollari. La società ha fatto sapere che ilè cresciuto del 5% a 0,39 dollari per azione. Campbell ha confermato laper l'intero anno fiscale 2025."I nostri risultati del primo trimestre sono stati ampiamente in linea con le nostre aspettative. Mentre navighiamo in questo ambiente di consumo dinamico e nella ripresa irregolare della categoria, rimaniamo agili, concentrandoci sul bilanciamento degli investimenti e degli utili per rispettare i nostri impegni quest'anno e nel lungo termine. Il nostro primo trimestre riflette il successo dei nostri sforzi per raggiungere questo obiettivo, così come fanno i nostri piani per il secondo trimestre, che includono le cruciali festività natalizie in cui ci aspettiamo un miglioramento sia dei profitti che della quota di mercato. Manteniamo la nostra guidance per l'intero anno, con l'imminente secondo trimestre che sarà un importante indicatore dei progressi nel soddisfare le nostre aspettative”, ha dichiarato, Presidente e CEO di Campbell. "Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del 5% del nostro dividendo trimestrale, mettendo in mostra la forza dei nostri utili, del flusso di cassa e della fiducia nel nostro potenziale di crescita a lungo termine", ha aggiunto.Il gruppo americano ha fatto inoltre sapere che il Consiglio di amministrazione ha elettoin qualità di Presidente, CEO e Direttore, a partire dal 1° febbraio 2025. Succederà a Mark Clouse che ha deciso di andare a pensione a partire dal 31 gennaio 2025.