Eurotech, Alberta Gervasio rassegna dimissioni da carica Consigliere non esecutivo

Eurotech

(Teleborsa) -informa di aver ricevuto lee per ragioni personali della Consigliera non esecutiva e non indipendenteGervasio era stata nominata dall’unica, in occasione dell’assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2023, alla quale non appartengono altri candidati non eletti. La medesima non era componente di alcuno dei comitati endo-consiliari costituiti dalla Società e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Gervasio non detiene, alla data odierna, partecipazioni nel capitale della Società.