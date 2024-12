USA, Trump sceglie Paul Atkins per guidare la SEC

(Teleborsa) - Donald Trump ha nominatocome prossimo(SEC), l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa."Paul è un leader affermato per le normative di buon senso - ha scritto Trump sul suo social Truth - Crede nella promessa di mercati dei capitali solidi e innovativi che rispondano alle esigenze degli investitori e che forniscano capitale per rendere la nostra economia la migliore al mondo.per rendere l'America più grande che mai".Atkins è, una società di consulenza finanziaria. In qualità di co-presidente della Token Alliance della Digital Chamber dal 2017, ha lavorato e studiato il settore degli asset digitali. Ex Commissario della SEC dal 2002 al 2008.A inizio mese la SEC ha annunciato che l'attuale presidentelascerà l'incarico il 20 gennaio 2025.