USA, Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne europei

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha, l'ultima escalation di una guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Unione europea."L'Unione Europea, una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, creata con il solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti, ha appena imposto una- ha scritto sul suo profilo social Truth - Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti imporranno a breve una tariffa del 200% su TUTTI I VINI, CHAMPAGNE E PRODOTTI ALCOLICI IN PRODUZIONE DALLA FRANCIA E DA ALTRI PAESI RAPPRESENTATI DALL'UE. Ciò sarà fantastico per le attività di vino e champagne negli Stati Uniti".Ieri l'UE, in risposta all'entrata in vigore dei, ha annunciato una. La risposta della Commissione europea intende eguagliare l'impatto economico dei dazi statunitensi su base 1:1 e può essere revocata "in qualsiasi momento" se si raggiunge una risoluzione con gli USA, che rimane l'obiettivo dell'UE."Si prevede che sia i dazi statunitensi su acciaio e metalli sia le contromisure dell'UE avranno un, poiché coprono circa il 5% delle esportazioni totali dell'UE verso gli USA", hanno commentato gli analisti di Danske Bank in merito alle misure annunciate ieri.