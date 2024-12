Piano Mattei, SACE firma l’intesa con l’African Development Bank Group

(Teleborsa) -il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha siglato, per promuovere gli, nell'ambito del Piano Mattei. L’accordo, firmato da, Chief International Officer di SACE e, Vice President for Finance e Chief Financial Officer dell’African Development Bank Group, è stato raggiunto con ilpresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si inserisce nella cornice del partenariato che il Governo italiano ha creato con l’African Development Bank Group per il sostegno finanziario ai progetti del Piano Mattei.Il Piano Mattei stabilisce- Push Strategy e sostegno finanziario all’export -al fine di favorire il. Il programma mira altresì atra Italia e Africa, incoraggiando il business delle imprese italiane interessate a operare nel Continente: istruzione e formazione, agricoltura/agroindustria, sanità, energia, acqua, infrastrutture, comprese quelle dell'economia digitale. Sarà data: l'Algeria, la Repubblica del Congo, l'Egitto, l'Etiopia, la Costa d'Avorio, il Kenya, il Marocco, il Mozambico e la Tunisia.Con questo accordo, inoltre, SACE e African Development Bank Group si impegnano ang che coinvolgano controparti italiane e africane, oltre alla costante creazione di progetti ed incontri periodici di coordinamento."L’Africa rappresenta un mercato dal grande potenziale per le nostre imprese e il 'Mattei Plan Compact' permetterà di rafforzare il loro posizionamento in settori chiave per lo sviluppo del Continente, in linea con lo scopo del Piano Mattei", ha dichiarato, Chief International Officer di SACE, aggiungendo "stiamo già individuando nuove opportunità di business dove SACE può fare la differenza grazie alla Push Strategy uno strumento finanziario che, attraverso garanzie, riesce a mettere in contatto i buyer africani con le PMI italiane coinvolgendole in progetti strategici legati alle infrastrutture, all’agribusiness, alla sanità, ".”., Vice President for Finance e Chief Financial Officer dell’African Development Bank Group ha sottolineato "l'Africa offre una moltitudine di opportunità con un rischio effettivo inferiore rispetto alla percezione, specialmente in settori chiave come l'istruzione, l'agroindustria, la sanità, l'energia e le infrastrutture. Il Gruppo della Banca Africana di Sviluppo è impegnato ad approfondire partnership con istituzioni come SACE per ampliare le soluzioni di finanziamento e di riduzione del rischio per progetti critici in tutta l'Africa".