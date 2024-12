Avio, "sell the news" dopo ritorno al volo di Vega-C e corsa del titolo

Avio

(Teleborsa) - Seduta contraddistinta da un, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che ieri sera è stato completato con successo il lancio in orbita del satellite Sentinel-1C (per l'osservazione della terra tramite) a bordo del lanciatore Vega-C VV25, che sancisce ilPer ilche, in base al backlog e alla programmazione di Avio ribadita nell'ultima conference call dei risultati del 3Q, prevede il lancio di sei Ariane 6 e quattro Vega-C (rispetto ai 1 Ariane 6 e 2 Vega realizzati nel 2024)", fanno notare gli analisti diIl ritorno al volo di successo di Vega C "getta le basi per una normalizzazione del rollout del backlog di Vega C che dovrebbe vedere quattro lanci nel 2025 sui- scrivono gli analisti di- Inoltre, aiuterebbe la commercializzazione delle future missioni Vega C"."Buy the rumour, sell the news" è un'espressione usata quando, aspettandosi una buona notizia in futuro, gli operatori acquisto un titolo prima di un catalyst importante o sulla base di speculazioni, per poi venderlo quando il fatto accade.Il lancio di Vega-C è l'ultimo passo per, dopo il volo di prova inaugurale del lanciatore pesante Ariane 6 effettuato a luglio. "Un momento ha unito due grandi successi europei: il terzo lancio di un satellite Sentinel-1 e il terzo lancio di Vega-C, segnando un ritorno trionfale alla forma per entrambi i progetti europei di punta", ha detto il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher.A metà sedutaregistra unae si attesta a 13,08 euro.