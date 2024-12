Rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, Legacoop: “Valorizzato il buon lavoro cooperativo”

(Teleborsa) - Firmato il verbale di accordo per il rinnovo delche coinvolgerà oltre un milione di lavoratori del settore.L'accordo è stato siglato nella notte del 6 dicembre a Roma dai insieme alle principali associazioni datoriali e ai, portando alla revoca dello sciopero previsto per il 9 e 10 dicembre.Il nuovo contratto, valido fino al 31 dicembre 2027,(livello 3S)(livello 3B). L’accordo introduce, inoltre, importanti novità normative sia nella parte generale del contratto sia nella sezione speciale dedicata alla cooperazione."Al termine di una lunga e complessa trattativa – afferma- si è raggiunto un accordo per il, a nove mesi dalla scadenza del contratto nazionale. Il contratto interviene in modo significativo sugli istituti contrattuali della sezione speciale dedicata alla cooperazione, valorizzando la forma cooperativa, la figura del socio lavoratore e il buon lavoro cooperativo. Una testimonianza – aggiunge Conti - dell’impegno dell’associazione per valorizzare la cooperazione del settore e i soci e i lavoratori che vi operano che svolgono un ruolo determinante per l’economia del nostro Paese"."Il rinnovo contrattuale del settore trasporto merci e logistica – dichiara- si aggiunge agli altri rinnovi siglati da Legacoop Produzione e Servizi negli ultimi mesi, confermando l’impegno del movimento cooperativo a garantire adeguamenti salariali per difendere il potere d’acquisto di soci e lavoratori in un contesto ancora segnato dall’inflazione. Il. L’attenzione posta nel riordino della parte speciale dedicata alla cooperazione dimostra l’importanza del ruolo che le cooperative svolgono, che rappresentano il migliore argine ai fenomeni di illegalità e sfruttamento presenti nel settore. Auspichiamo ora – aggiunge Laguardia- un impegno straordinario da parte di tutte le Parti sociali per introdurre strumenti che rendano la filiera sempre più virtuosa e impegnata in misure per espellere dal mercato le imprese illegali. Legacoop Produzione e Servizi presenterà proposte concrete per creare un sistema di controlli e qualificazione delle imprese, che permetta ai clienti di scegliere le aziende non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche sulla base del rispetto delle regole e del CCNL".